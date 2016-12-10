Перевод 2 сочинений с русского на английский.Сами по себе небольшие каждое по 150 слов. Привет, давно не писал тебе не было времени. Как у тебя дела? У меня все хорошо, после переезда в Лос Анджелес. ...
Эссе на ИТ-тематику
Есть 30 тем, нужно написать эссе на любую из них. Должно быть 8-10 страниц текста (введение, основная часть, заключение) шрифтом Times New Roman прямого начертания, размер шрифта 14, междустрочный интервал полуторный. Также должна быть оригинальность на антиплагиате не менее 95%
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