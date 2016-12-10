Эссе на ИТ-тематику

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Закрыт4 заявки153 просмотра

Есть 30 тем, нужно написать эссе на любую из них. Должно быть 8-10 страниц текста (введение, основная часть, заключение) шрифтом Times New Roman прямого начертания, размер шрифта 14, междустрочный интервал полуторный. Также должна быть оригинальность на антиплагиате не менее 95%

8 лет назад
MIC
40 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

AnyutKaWriter
Анастасия 
39 лет
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
2 отзыва(-1)
8 лет назад
$8
1 день
У Анны получилось нарушить максимум пунктов. Даже после предоплаты она не выставляла свою заявку как окончательную, пришлось писать в техподдержку, что бы указать её исполнителем и, наконец, оставить отзыв. Необходимо было написать эссе из минимум пяти страниц, Анна написала две страницы текста, уникального лишь наполовину, которые, с помощью пустого места и титульного листа и содержания, ей удалось растянуть на 6 листов. Справедливости ради должен указать, что пара абзацев были уникальными, но они были лишь косвенно по теме. Работу выполняла в два раза дольше указанного срока, мои сообщения отмечала прочитанными, но не отвечала. Просила больше указанной суммы. Когда я попросил её исправиться, начала вести себя неадекватно. Жаль потерянного времени. Не рекомендую.
Заказчик просто ужаааасный! Исполнителем он меня не назначал нигде, а претензий - "ВЫШЕ КРЫШИ"! Оплату произвёл в 5 утра на следующий день за 3 часа до истекаемого срока, хамил, требовал выполнения сразу двух работ. КООООшмар!!!!!!!!!!!!!!! ПОнятно почему никто кроме меня (новичка на сайте) не подавал заявки на работу. Его здесь уже все знают и опасаются. Остерегайтесь этого "супчика", а то он денег не заплатит, нахамит, ещё и рейтинг подпортит. Бывают же в жизни огорчения! Как его жена дома терпит! Сразу видно неудовлетворённое мужское эго, ещё и педофил, небось, какой - нибудь....

Заявки фрилансеров

AnyutKaWriter
Анастасия 
39 лет
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
2 отзыва(-1)
8 лет назад