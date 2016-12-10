Эссе на ИТ-тематику

У Анны получилось нарушить максимум пунктов. Даже после предоплаты она не выставляла свою заявку как окончательную, пришлось писать в техподдержку, что бы указать её исполнителем и, наконец, оставить отзыв. Необходимо было написать эссе из минимум пяти страниц, Анна написала две страницы текста, уникального лишь наполовину, которые, с помощью пустого места и титульного листа и содержания, ей удалось растянуть на 6 листов. Справедливости ради должен указать, что пара абзацев были уникальными, но они были лишь косвенно по теме. Работу выполняла в два раза дольше указанного срока, мои сообщения отмечала прочитанными, но не отвечала. Просила больше указанной суммы. Когда я попросил её исправиться, начала вести себя неадекватно. Жаль потерянного времени. Не рекомендую.