Именные поздравления в стихах

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Завершен25 заявок885 просмотров

Добрый день.

Требуется написать уникальные стихотворения - именные поздравления. 83 варианта имён именинников в Приложении - для каждого по одному стихотворению. Стихотворения должны быть либо к именинам (дню ангела), либо к дню рождения, либо просто пожелания. Употребить имя лучше в том виде, в котором оно будет в задании. То есть, например, "поздравление Григорию", а не Грише.

Важно, чтобы этим поздравлением можно было поздравить человека с праздником и он/она были рады этому :)

Стихотворения должны быть 2-3 четверостишия каждое.

Для опубликования на праздничном портале Поздравь.ру.

Жду Ваши цены за все стихотворения, сроки, примеры работ.

Ищу нескольких исполнителей.

15 лет назад
Seovics
Ольга 
40 лет
19 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад

Выбранные исполнители

mazurin
38 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$110
20 дней
Спасибо Артёму за написание стихотворений!
Azazelka
33 года
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
1 отзыв
15 лет назад
$114
6 дней
Спасибо Анастасии за сотрудничество! Написала стихотворения раньше всех! :)
Спасибо Ольге за сотрудничество. Она зачечательный работодатель. С радостью поработала бы с ней еще)))
xomsa
35 лет
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
15 лет назад
$80
7 дней
Спасибо Ангелине за сотрудничество! :)
Спасибо Ольге за сотрудничество =) Самый лучший, и приятный заказчик. Таких бы побольше, и работа бы стала самым приятным занятием :) Удачи вам и вашему сайту в дальнейшем! Ведь дело хорошее - поздравлять своих близких теплыми словами с отличного сайта пожеланий :)
iva_23
41 год
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
8 отзывов
15 лет назад
$172
20 дней
У Юлии очень чудесные стихотворения получаются! Очень рада нашему сотрудничеству!
0чень приятно и легко было работать с Ольгой. Внимательный, ответственный заказчик. Всегда интересные проекты. Спасибо!
Marishann
50 лет
16 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
15 лет назад
$83
20 дней
Спасибо за работу!
Чудесный заказчик с нормальным подходом к исполнителю. Уже не первый раз в ним работаю. И всё идеально.
listopad07
54 года
16 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
15 лет назад
$124
10 дней
Рада нашему сотрудничеству - стихотворения пишете отличные, сроки соблюдаете :) Приятно работать с Татьяной. Всем рекомендую!
С Ольгой работаю второй раз и, надеюсь, не последний. Работать с Ольгой интересно и приятно: задания необычные, ТЗ конкретные, сроки лояльные, оплата мгновенная, общение корректное. Ольга, по моему мнению, является идеальным заказчиком для фрилансера. Желаю успехов Вам, Ольга, и Вашему сайту подравлений.
iriska-xxi
42 года
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
15 лет назад
$250
60 дней
Спасибо Ирине за сотрудничество! Стихотворения, как всегда, чудесные!
Как всегда - только положительные впечатления от сотрудничества с Ольгой! Спасибо за терпение :)
natulya211183
Наталья 
41 год
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад
$166
7 дней

Заявки фрилансеров

mazurin
38 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
Azazelka
33 года
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
1 отзыв
15 лет назад
xomsa
35 лет
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
15 лет назад
iva_23
41 год
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
8 отзывов
15 лет назад
Marishann
50 лет
16 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
15 лет назад
listopad07
54 года
16 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
15 лет назад
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iriska-xxi
42 года
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
15 лет назад
natulya211183
Наталья 
41 год
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад