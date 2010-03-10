Именные поздравления в стихах

Добрый день.

Требуется написать уникальные стихотворения - именные поздравления. 83 варианта имён именинников в Приложении - для каждого по одному стихотворению. Стихотворения должны быть либо к именинам (дню ангела), либо к дню рождения, либо просто пожелания. Употребить имя лучше в том виде, в котором оно будет в задании. То есть, например, "поздравление Григорию", а не Грише.

Важно, чтобы этим поздравлением можно было поздравить человека с праздником и он/она были рады этому :)

Стихотворения должны быть 2-3 четверостишия каждое.

Для опубликования на праздничном портале Поздравь.ру.

Жду Ваши цены за все стихотворения, сроки, примеры работ.

Ищу нескольких исполнителей.