Мы ищем писателя, который сможет написать электронную книгу о кулинарии ("eBook") с качественными изображениями.Требования:Опыт написания книг.Опыт в готовке собственных блюд

Возможность создания привлекательного контента с достаточным количеством творческого потенциала и опыта в кулинарииВозможность включать некоторые оригинальные рецепты многих классических блюд.Возможность делать пошаговые фото инструкции каждого блюда ( примерно по 6 фото)Обязательно добавьте примеры вашей работы

Рецепты и фотографии не должны быть плагиатом или скопированы с веб-сайтов других людей.Нам нужно множество интересных рецептов, которые наши читатели будут рады приготовить.Обязательно присылайте стоимость каждого полноценного рецепта.