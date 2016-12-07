Ищем писателя, который сможет написать электронную книгу о кулинарии

  1. Биржа фриланса
  2. Стихи, Песни и Проза
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Мы ищем писателя, который сможет написать электронную книгу о кулинарии ("eBook") с качественными изображениями.Требования:Опыт написания книг.Опыт в готовке собственных блюд

Возможность создания привлекательного контента с достаточным количеством творческого потенциала и опыта в кулинарииВозможность включать некоторые оригинальные рецепты многих классических блюд.Возможность делать пошаговые фото инструкции каждого блюда ( примерно по 6 фото)Обязательно добавьте примеры вашей работы

Рецепты и фотографии не должны быть плагиатом или скопированы с веб-сайтов других людей.Нам нужно множество интересных рецептов, которые наши читатели будут рады приготовить.Обязательно присылайте стоимость каждого полноценного рецепта.

8 лет назад
guest_14825176432641
8 лет в сервисе
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8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров