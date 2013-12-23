Написать 20 стихов по 2-3 четверостишья

Готовим клиентам поздравления, необходимо написать персональное поздравление в стихах (всего 20 стихотворений по 2-3 четверостишия). За основу берем основную деятельность клиента. Список названий компаний с сайтами, откуда можно черпать информацию, предоставлю выбранному исполнителю.

Бюджет предлагайте. Сроки до утра понедельника. Исполнителя выберу сегодня. Оплата вебмани, предоплату сделаю.

Выбор буду делать исходя из рейтинга, срока пребывания на веблансере и успешного опыта в этом творческом деле.

Просьба писать только в проекте (никаких личек, асек и почты).