Написать 20 стихов по 2-3 четверостишья

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Завершен2 заявки192 просмотра

Готовим клиентам поздравления, необходимо написать персональное поздравление в стихах (всего 20 стихотворений по 2-3 четверостишия). За основу берем основную деятельность клиента. Список названий компаний с сайтами, откуда можно черпать информацию, предоставлю выбранному исполнителю.

Бюджет предлагайте. Сроки до утра понедельника. Исполнителя выберу сегодня. Оплата вебмани, предоплату сделаю.

Выбор буду делать исходя из рейтинга, срока пребывания на веблансере и успешного опыта в этом творческом деле.

Просьба писать только в проекте (никаких личек, асек и почты).

11 лет назад
spetsura
Егор 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

himmerra
Елена 
52 года
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
11 лет назад
$60
4 дня
Елена, действительно мастер. Не задавала лишних вопросов, раньше сроков справилась с задачей, никаких ошибок в стихах, все точно и с хорошей рифмой. Большое спасибо и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Спасибо за интересный творческий проект, быструю оплату и приятное сотрудничество! Удачи Вам!

Заявки фрилансеров

himmerra
Елена 
52 года
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
11 лет назад
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