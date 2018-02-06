Написать Стишок-Пирожок

поздравления с Новым годом - 10 стихов / по 8 строк каждый * обязательно наличие подобных работ цена - 2$ за поздравление (20$ за 10 стихов) по одному поздравлению - подруге, другу, девушке, парню, сестре, брату, маме, папе, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать 10 стишков в стиле "Пирожок".
Тема для "пирожков" будет открыта только исполнителю.
От вас сроки и цена за 10 "пирожков."
• ПИРОЖОК – это законченное четверостишие БЕЗ рифмы, БЕЗ больших букв
(только строчные), БЕЗ знаков препинания, и только одного стихотворного
размера:
мой дядя самых честных правил (9 слогов)
когда не в шутку занемог (8 слогов)
четыре трупа возле танка (9 слогов)
дополнят утренний пейзаж (8 слогов)
То есть, пирожок должен быть написан четырехстопным ямбом, а количество слогов в строках (9-8-9-8) – строго соблюдаться.
• Пирожок не может быть просто набором слов. Он должен волновать, не быть
банальным и соответствовать духу пирожка. Духом пирожков можно
проникнуться, прочитав лучших авторов тут или здесь.
• Все буквы в пирожке должны быть написаны одинаковыми шрифтом, цветом, величиной.
• Дефисы, хотя не являются знаками препинания, тоже запрещены.
• В пирожках не используются цифры. Числа прописываются словами.
• Пирожок может быть написан только по-русски, кириллицей.
• Скрытый слог требует расшифровки. Есть слова, в которых две согласные
подряд могут в зависимости от прочтения вслух звучать и как 1 слог, и
как 0 слогов (октябрь, ихтиандр). Однако в русском языке количество
слогов считается по количеству гласных. Добавляйте гласные в слово
(октябырь, ихтиандыр), чтобы ваш пирожок был правильно прочитан и не
нарушал правил. Если гласную вы не подразумеваете, проследите, чтобы в
строке было нужное количество слогов.
• Пирожок должен содержать только цензурную лексику
- Похожие заказы
- Стихи, Песни и Проза1 исполнительЗавершен6 лет назад
Темы и количество стихов оговорены с исполнителем.Завершен7 лет назад
- $60
Нужно сочинить рифмованную историю для деток на английском языке. По итогу должно выйти примерно от 10 до 15 четверостиший, более подробное тз вышлю. Все детали объясню лично. Цена одного стиха 250р. Оплата по итогу выполненной работы.Завершен7 лет назад
Стих для детей на английском языке о медвежонке.Завершен7 лет назад
Здравствуйте! Ищу талантливого, креативного человека с отличный знанием английского языка, способным написать детские четверостишия. Идеально - если Вы родитель у которого есть опыт общения с маленькими детками. Выбранным кандидатам напишу и предложу оплачиваемое тестовое задание в виде написания ...Завершен7 лет назад
Здравствуйте! Ищу талантливого, креативного человека с отличный знанием английского языка, способным написать детские четверостишия. Идеально - если Вы родитель у которого есть опыт опыт общения с маленькими детками. Выбранным кандидатам напишу и предложу оплачиваемое тестовое задание в виде ...Завершен7 лет назад
- $50
Нужно написать слова для хип-хоп трэп (примери исполнителей: Скриптонит, T-Fest, Жак Энтони, Desiigner, Migos и т.д.) [u][b] Текст должен содержать: [/b][/u] 3 куплета- минимум 10 строк каждый, Вирусный припев, минимум 5-7 строк, Обратить внимание на рифмы.Стихи, Песни и Проза25 заявокЗакрыт7 лет назад
- $20
Необходима Ваша помощь! Нужно объединить и написать историю знакомства, дружбы, влюбленности, романтических историй в форме сказки. В конце написать поздравление с Днём рождения. Подробно опишу уже конкретно Исполнителю Идея похожа на https://www.youtube.com/watch?time_continue=31&v=-UQv2MGlcPEЗавершен7 лет назад
Нужно перевести веб-сайт образовательного проекта с русского на английский. Объем - 12,71 стр. Переводимый текст включает в себя руководство пользователя, договор оказания услуг и общую информацию. Плачу через вебмани. Перевод нужно сдать к 21:00 мск ...Стихи, Песни и Проза4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $20
Необходимо краткое стихотворение о нашем продукте. Необходимо описать его преимущества в стихах. Достаточно 2 четверостишие.Завершен7 лет назад