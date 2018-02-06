Написать Стишок-Пирожок

Нужно написать 10 стишков в стиле "Пирожок".

Тема для "пирожков" будет открыта только исполнителю.

От вас сроки и цена за 10 "пирожков."

• ПИРОЖОК – это законченное четверостишие БЕЗ рифмы, БЕЗ больших букв

(только строчные), БЕЗ знаков препинания, и только одного стихотворного

размера:

мой дядя самых честных правил (9 слогов)

когда не в шутку занемог (8 слогов)

четыре трупа возле танка (9 слогов)

дополнят утренний пейзаж (8 слогов)

То есть, пирожок должен быть написан четырехстопным ямбом, а количество слогов в строках (9-8-9-8) – строго соблюдаться.

• Пирожок не может быть просто набором слов. Он должен волновать, не быть

банальным и соответствовать духу пирожка. Духом пирожков можно

проникнуться, прочитав лучших авторов тут или здесь.

• Все буквы в пирожке должны быть написаны одинаковыми шрифтом, цветом, величиной.

• Дефисы, хотя не являются знаками препинания, тоже запрещены.

• В пирожках не используются цифры. Числа прописываются словами.

• Пирожок может быть написан только по-русски, кириллицей.

• Скрытый слог требует расшифровки. Есть слова, в которых две согласные

подряд могут в зависимости от прочтения вслух звучать и как 1 слог, и

как 0 слогов (октябрь, ихтиандр). Однако в русском языке количество

слогов считается по количеству гласных. Добавляйте гласные в слово

(октябырь, ихтиандыр), чтобы ваш пирожок был правильно прочитан и не

нарушал правил. Если гласную вы не подразумеваете, проследите, чтобы в

строке было нужное количество слогов.

• Пирожок должен содержать только цензурную лексику