Для начинающего РЭП/Хип-Хоп исполнителя требуються качественные тексты (лирика). Также мы выберем исполнителей для дальнейшего сотрудничества (помощь в написании текстов, их корретировке; онлайн консультации в Skype). Сейчас хочем записать три трека. ...
Приватный проект для Курлат Натальи (Lettre)
Нужен стих (8 строк) о копирайтинг-агентстве.
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Заявки фрилансеров
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