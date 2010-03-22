Приватный проект для Курлат Натальи (Lettre)

Работать с Натальей - одно удовольствие. Она ответственно подходит к любому заданию, делает его с полной отдачей. И что особенно приятно - всегда к указанному сроку и даже раньше! Можно с уверенностью сказать - один из лучших исполнителей, с которыми приходилось работать! Будем и дальше продолжать сотрудничать.