Рерайт поговорок на трейдерскую тематику

Стихи, Песни и ПрозаЗавершен11 заявок299 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Написать (отрерайтить поговорки) 100 поговорок на трейдерскую тематику.

Все должны быть уникальными, ранее не находящимися в интернете.

1 поговорка - 10 руб.

Оплачивается только весь объем - 100 шт

Пример:

До входа в сделку — крепись, а когда вошел — держись.

5 лет назад
Sergrz
Сергей 
46 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Wgafce
Максим 
27 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$14
1 день
WMZ
Максим сделал все быстро и качественно. Спасибо, всем рекомендую! 2 заказ также на высоте!
Спасибо!