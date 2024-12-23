Слова для песни

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Закрыт29 заявок541 просмотр

Нужен гострайтер, чтоб написать слова для танцевальной песни на русском языке. Мотив прикреплён. Припев должно начаться с словами ( Мы с тобою как)

И каждая строка припева должна начинается с этой фразы, в общем три раза и потом повтор.

Мы с тобою как ****, **** *****

Мы с тобою как ****, **** *****

Мы с тобою как магнит, качаемся под бит

Качает этот бит, качает этот бит.

Припев начинается с 31 секунды, на аудио файле.

Песню будет петь мужчина. В общем должна быть позитивная песня.

Напишите хоть четыре строки, чтоб я понял, что задачу поняли

Написание текстов
4 месяца назад
draid
Акоб 
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