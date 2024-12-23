Требуется написать слова для танцевальной песни с позитивным настроением. Припев должен начинаться с фразы 'Мы с тобою как' и повторяться трижды. Песня будет исполняться мужчиной, необходимо предложить как минимум четыре строки для понимания задачи. Мотив прикреплён, припев начинается с 31 секунды.
Слова для песни
Нужен гострайтер, чтоб написать слова для танцевальной песни на русском языке. Мотив прикреплён. Припев должно начаться с словами ( Мы с тобою как)
И каждая строка припева должна начинается с этой фразы, в общем три раза и потом повтор.
Мы с тобою как ****, **** *****
Мы с тобою как ****, **** *****
Мы с тобою как магнит, качаемся под бит
Качает этот бит, качает этот бит.
Припев начинается с 31 секунды, на аудио файле.
Песню будет петь мужчина. В общем должна быть позитивная песня.
Напишите хоть четыре строки, чтоб я понял, что задачу поняли
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