Стихи на заказ

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Завершен19 заявок310 просмотров

Здравствуйте, нужен поэт для написания стихов на заказ.

Сейчас цена написания одного четверостишия 100 руб., ваши 50%. Срок написания стихов 2 дня.

В данный момент есть заказ на 7 четверостиший для мужа с днем рождения в юмористической форме.

В личку от вас требуется:

1. Примеры нескольких стихов с днем рождения.

2. И как быстро мы можете принимать(одобрять) заказ, чтобы я мог оперативно выставлять счет для заказчика. После оплаты счета заказчиком, у вас 2 дня для написания стихов.

10 лет назад
skyter777
Андрей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

himmerra
Елена 
52 года
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
10 лет назад
$20
2 дня
Елена - настоящий талант! Спасибо, за работу. Буду обязательно сотрудничать.
Замечательное сотрудничество с Андреем: четко изложенное ТЗ, оптимальные сроки, оплата без задержек.

Заявки фрилансеров

himmerra
Елена 
52 года
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
10 лет назад
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