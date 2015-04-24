Необходимо сочинить стихотворение про друга, чтобы красиво и трогательно, цепляло душу. 5–6 четверостиший. От Вас цена и срок выполнения работы.
Стихи на заказ
Здравствуйте, нужен поэт для написания стихов на заказ.
Сейчас цена написания одного четверостишия 100 руб., ваши 50%. Срок написания стихов 2 дня.
В данный момент есть заказ на 7 четверостиший для мужа с днем рождения в юмористической форме.
В личку от вас требуется:
1. Примеры нескольких стихов с днем рождения.
2. И как быстро мы можете принимать(одобрять) заказ, чтобы я мог оперативно выставлять счет для заказчика. После оплаты счета заказчиком, у вас 2 дня для написания стихов.
Выбранный исполнитель
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