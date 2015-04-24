Стихи на заказ

Здравствуйте, нужен поэт для написания стихов на заказ.

Сейчас цена написания одного четверостишия 100 руб., ваши 50%. Срок написания стихов 2 дня.

В данный момент есть заказ на 7 четверостиший для мужа с днем рождения в юмористической форме.

В личку от вас требуется:

1. Примеры нескольких стихов с днем рождения.

2. И как быстро мы можете принимать(одобрять) заказ, чтобы я мог оперативно выставлять счет для заказчика. После оплаты счета заказчиком, у вас 2 дня для написания стихов.