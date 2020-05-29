Ищу профильного сценариста для работы над роликами для бизнес канала на YouTube. Задача: написание сценариев роликов для бизнес канала на YouTube.Формат: главный герой/ведущий - владелец фирмы по оформлении документов на территории Польши. Информация, примеры, опыт людей.Клиент ...
Написание сценариев роликов для бизнес канала на YouTube
Здравствуйте,Ищу профильного сценариста для работы над роликами для бизнес канала на YouTube. Задача: Написание сценариев роликов для бизнес канала на YouTubeФормат: главный герой/ведущий - владелец фирмы по оформлении документов на территории Польши. Информация, примеры, опыт людей.Клиент сотрудничает с маркетологами, которые ему пишут информационные посты, поэтому несмотря на узкий профиль тематики, сценарист будет постоянно консультироваться с маркетологами.Инстаграм клиента: all_poland_documentsПример роликов, которые интересуют клиента: https://www.youtube.com/user/OlesTimofeevTVЧто требуется:
- Примеры работ
- Написание тестового сценария на заданную тему
- Стоимость и время выполнения
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сценарии5 заявокЗакрыт5 лет назад
Текст для свадебного агентства Нужен короткий рассказ на 3-5 постов в инстаграме, который будет сопровождаться иллюстрациями к тексту. Тема рассказа: знакомство пары, развитие отношений, предложение, встреча с организатором, организация свадьбы и ...Сценарии21 заявкаЗакрыт5 лет назад
Всем привет. Пришло время наполнить наш новый игровой мир историей и персонажами. Требуется сценарист для разработки синопсиса, персонажей и квестовых диалогов, а также сюжетных комиксов. Задачи на первый этап работы: ...Сценарии12 заявокЗакрыт5 лет назад
- $2500
нужно написать сценарий мероприятия, задание от института. цветочный фестиваль, к нему нужно придумать идеи по заданиям. прикреплю фото, на них написано как пример(нужно сделать примерно как на фотках,но своими словами, свои конкурсы, артисты, выставки, время ...Сценарии20 заявокЗакрыт5 лет назад
Суть КВИЗа - привлечь внимание пользователя своей темой/пользой (например, просчет стоимости изделия или услуги; пройти какой-то тест и тп). Тем будет несколько (по 1-му КВИзу на каждый продукт = всего 3шт). Нужно придумать сами ...Сценарии1 исполнительЗавершен5 лет назад
Здравствуйте! Мы рекламное агентство https://serjiosmirnov.ru, одно из наших направлений - съемка рекламных роликов. Ищем сценариста для постоянного сотрудничества. Хотелось бы узнать условия работы с Вами.Сценарии25 заявокЗакрыт5 лет назад
- $27
Ищу автора вопросов для интеллектуально-развлекательной викторины. Создание пакета из 60 вопросов на логику и эрудицию.Сценарии33 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $10
Задание: Придумать сюжет миниигры (2D платформер) на тему приключения школьника и его день рождения. Игра состоит из 5-ти разных уровней с разными задачами. Длительность игры около 10 минут. Главный герой - школьник. ...Сценарии1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужны сценарии для YouTube роликов на регулярной основе на актуальную тематикуСценарии20 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Мы ищем сценариста для написания текстов про недвижимостьдля YouTube канала на постоянной основе. Работа будет заключаться в написании текстов, которые будутрассказывать специалисты по недвижимости. ...Сценарии5 заявокЗакрыт5 лет назад