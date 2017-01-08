Написать сценарий для рисованного видеоролика

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Закрыт12 заявок520 просмотров

Написать сценарий для анимированного рисованного видеоролика (2D)

Прописать аудио/видеоряд

Хронометраж - 1 мин

Обратите внимания - прописываем каждый кадр отдельно, 1 идет описание кадра (сам сценарий), видео ряд (что рисуем в кадре),озвучка кадра (что говорит диктор). в дополнение могут быть прописаны звуки.

8-9 кадров.

Главный криетйри - креатив, умение писать цепляющие тексты. 

8 лет назад
olejkan
Олег 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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