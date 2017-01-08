Сценарий по мотивам мультика, в игровой форме, продолжительностью 45 минут.
Написать сценарий для рисованного видеоролика
Написать сценарий для анимированного рисованного видеоролика (2D)
Прописать аудио/видеоряд
Хронометраж - 1 мин
Обратите внимания - прописываем каждый кадр отдельно, 1 идет описание кадра (сам сценарий), видео ряд (что рисуем в кадре),озвучка кадра (что говорит диктор). в дополнение могут быть прописаны звуки.
8-9 кадров.
Главный криетйри - креатив, умение писать цепляющие тексты.
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