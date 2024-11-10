Требуется сценарист для создания креативов к роликам. Основная задача - разработка ярких и цепляющих идей для вертикального контента. Удаленная работа с гибким графиком и оплатой за проект. Необходимость выполнения тестового задания перед началом сотрудничества.
Поиск в интернете материала по теме трукрайм и написание сценария
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Детали обсудим с исполнителем.
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