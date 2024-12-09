Разработка сюжета IT-квеста для хакеров

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Закрыт3 заявки74 просмотра

Здравствуйте,

Ищем человека, который разработает сценарий интересного и сложного IT-квеста для системных администраторов и хакеров.

Нужен подкованный сценарист, которого не будут пугать такие фразы и сможет сделать что-то наподобие:

"В этой команде первым аргументом будет идентификатор транзакции, вторым — параметр «down», который возвращает сразу расшифрованные данные, а третьим — идентификатор блока 600581, в который включена эта транзакция. В результате мы получим следующий расшифрованный скрипт блокировки (lock-скрипт) для первого выхода…"

Оплата хорошая. Для любой страны

5 месяцев назад
fallensamael
Иван 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Сергей
 
18 лет
4 месяца в сервисе
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Артем
 
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