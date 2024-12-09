Ищутся сценаристы для создания 30 сценариев в месяц в сфере лайфстайл. Оплата 300 рублей за сценарий. Возможность поиска популярных тем для написания. Ожидается высокая креативность и интересные идеи.
Разработка сюжета IT-квеста для хакеров
Здравствуйте,
Ищем человека, который разработает сценарий интересного и сложного IT-квеста для системных администраторов и хакеров.
Нужен подкованный сценарист, которого не будут пугать такие фразы и сможет сделать что-то наподобие:
"В этой команде первым аргументом будет идентификатор транзакции, вторым — параметр «down», который возвращает сразу расшифрованные данные, а третьим — идентификатор блока 600581, в который включена эта транзакция. В результате мы получим следующий расшифрованный скрипт блокировки (lock-скрипт) для первого выхода…"
Оплата хорошая. Для любой страны
Заявки фрилансеров
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