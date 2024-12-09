Здравствуйте,



Ищем человека, который разработает сценарий интересного и сложного IT-квеста для системных администраторов и хакеров.



Нужен подкованный сценарист, которого не будут пугать такие фразы и сможет сделать что-то наподобие:

"В этой команде первым аргументом будет идентификатор транзакции, вторым — параметр «down», который возвращает сразу расшифрованные данные, а третьим — идентификатор блока 600581, в который включена эта транзакция. В результате мы получим следующий расшифрованный скрипт блокировки (lock-скрипт) для первого выхода…"



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