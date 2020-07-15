Сценарий для автомобильного видео обзора

Нужно изменить существующий сценарий под новую концепцию, есть конкретный видеоролик, нужно сделать текст в таком же формате что и на видео (предоставлю всё индивидуально). Нужно умение писать красиво, желательно опыт в бизнес темах, креатив не нужен, ...