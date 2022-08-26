Требуется сценарист для создания 13 сценариев иллюстраций с хулиганистым мальчиком для страниц товаров на сайте бетона. Каждое описание должно отражать применение бетона и спецтехники, при этом сохранять юмористический подход. Сценарии будут обсуждаться, результат - документ с описанием для каждой иллюстрации.