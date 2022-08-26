Сценарий для роликов инстаграм

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Закрытнет заявок55 просмотров

Добрый вечер. Я ищу сценариста, который может оформить идею в сценарий для роликов реилс в Инстаграм. Добавить саркастического юмора, использовать слоганы. Хроно каждого ролика до 30 сек. Сколько это может стоить?

3 года назад
guest_16630888489954
3 года в сервисе
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3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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