Составьте сценарий на 10-13 страниц на английском языке о герое, укрывшемся в горах. Исследуйте его мотивацию, антагониста и событие, которое заставляет его вернуться к цивилизации и друзьям. Убедитесь, что сценарий соответствует правилам написания и содержит ключевые элементы сюжета.
Сценарий для роликов в инсту
Добрый вечер. Я ищу сценариста, который может оформить идею в сценарий для роликов реилс в Инстаграм. Добавить саркастического юмора, использовать слоганы. Хроно каждого ролика до 30 сек.
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