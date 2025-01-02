Требуется сценарист или рилсмейкер с опытом в сфере животных, включая ветклиники, кинологию и груминг. Обязательным условием является предоставление кейсов, связанных с данной нишей. Идеальный кандидат должен продемонстрировать релевантный опыт и творческий подход к разработке сценариев.
Сценарии для видео на YouTube
Здравствуйте.
Сценарии для видео на YouTube.
Хочу заказать сценарии для видео на YouTube. Экспертные 11 ми минутные видео про маркетинг, про продажи, про лидогенерацию, про бизнес.
Сообщите цены и сроки. Важно что бы у вас уже был опыт написания сценариев для экспертных видео на YouTube
Спасибо
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