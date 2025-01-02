Здравствуйте.

Сценарии для видео на YouTube.

Хочу заказать сценарии для видео на YouTube. Экспертные 11 ми минутные видео про маркетинг, про продажи, про лидогенерацию, про бизнес.

Сообщите цены и сроки. Важно что бы у вас уже был опыт написания сценариев для экспертных видео на YouTube

Спасибо