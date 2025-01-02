Сценарии для видео на YouTube

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Закрыт20 заявок169 просмотров

Здравствуйте.

Сценарии для видео на YouTube.

Хочу заказать сценарии для видео на YouTube. Экспертные 11 ми минутные видео про маркетинг, про продажи, про лидогенерацию, про бизнес.

Сообщите цены и сроки. Важно что бы у вас уже был опыт написания сценариев для экспертных видео на YouTube

Спасибо

YouTubeЛидогенерация
4 месяца назад
AlexGeho
37 лет
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Заявки фрилансеров

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