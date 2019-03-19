Сценарий выездной регистрации брака для ведущего.

Добрый день, дорогие фрилансеры. Хотим предложить интересную подработку. Нам нужна серия сценариев о самых неимоверных/страшных/захватывающих авариях. (Транспорт). сценарий написанный на основе видео из ютюб из Украины. Все, самые разные, аварии за прошедшие 5-7 лет. Нужно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго дня.
Задача: Написать сценарий регистрации брака в двух жанрах:
1) - Классическая регистрация с современными теплыми подводками для консервативных семей
2) - Дерзкая юмористическая подача регистрации для современных молодых семей.
Стоимость и более глубокие детали готов обсуждать дополнительно,
желателен опыт в написание текстов в свадебной тематике.
- Похожие заказы
- $25Сценарии2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $53
Необходимо написать сценарий и текст песни для пародийного клипа.Референс: https://www.youtube.com/watch?v=PLYtnExquB4 У нас задача создать аналогичный клип на ту же тему (техника безопасности) только для другой компании на другую песню и с другим сценарием (видеоряд). Порядок работы: 1. Вы ...Сценарии5 заявокЗакрыт5 лет назад
Написание сценариев для 2-3 минутных обзорных роликов на тему тиров, стрельбищ + 2-3 минуты интервью с владельцами. Сезон 24 ролика.Сценарии6 заявокЗакрыт5 лет назад
Придумать 10-15 идей для смешных роликов, с девушкой или мужчиной ( в образе девушки) для инстаграмма. Видео на 1 минуту, мин. время ролика 40 секунд.Сценарии10 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно написать 2-3 варианта диалогов до 5:00 утра 9 марта для социального ролика 1-2 минут.Сценарии4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужен ТЗ-мейкер для написание ТЗ на тему с IT-тематикой - "Обзор лучших WiFi-роутеров 2019 года" Оплата идет 35р за ТЗ. Требования к ТЗ: 1) Опыт работы(хотя бы минимальный) 2) Знать, что такое и правильно ...Сценарии1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $25
1. Цель ролика сообщить потребителям о продаваемых товарах, о магазине. 2. Акцент на большой ассортимент товара. 3. Целевая аудитория – люди, которые делают ремонт в доме, квартире; простые покупатели, которым просто нужно поменять пару лампочек; профессиональные электромонтажники, электрики. 4. Обязательная ...Сценарии5 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте. Мы производим аттракционы и развлекательное оборудование. Номенклатура из 150 товаров: 1. Каждому товару необходимо придумать несколько вариантов Игр для использования (минимум 3). Очевидно использование + Фантазируем на тему как с изделием весело провести время и детям и ...Сценарии16 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен сценарист с хорошим чувством юмора для написания сценариев коротких веселых роликов в инстаграм про компанию с целью привлечения в нее молодых сотрудников. По сути - минисериал о жизни компании.Сценарии15 заявокЗакрыт5 лет назад
- $8
Нужно написать покадровый сценарий для дудл ролика. Хронометраж не больше 1 минуты. Реклама приложения для шоппинга. Ролик будет иллюстрировать одну из его функций, а именно «список покупок». Пожелания заказчика: Персонаж едет в машине, что то вспоминает, записывает в ...Сценарии4 заявкиЗакрыт5 лет назад