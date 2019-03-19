Сценарий выездной регистрации брака для ведущего.

Необходимо написать сценарий и текст песни для пародийного клипа.Референс: https://www.youtube.com/watch?v=PLYtnExquB4 У нас задача создать аналогичный клип на ту же тему (техника безопасности) только для другой компании на другую песню и с другим сценарием (видеоряд). Порядок работы: 1. Вы ...