Сценарий выездной регистрации брака для ведущего.

СценарииЗакрыт11 заявок234 просмотра
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Доброго дня.

Задача: Написать сценарий регистрации брака в двух жанрах:

1) - Классическая регистрация с современными теплыми подводками для консервативных семей

2) - Дерзкая юмористическая подача регистрации для современных молодых семей.

Стоимость и более глубокие детали готов обсуждать дополнительно,

желателен опыт в написание текстов в свадебной тематике.

5 лет назад
guest_15529898309474
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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