Сценарист для детского youtube-канала

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Открыт3 заявки21 просмотр

Требуется профессиональный сценарист для создания новых сценариев для детского youtube-канала. Ищем креативного специалиста с позитивным опытом работы в детской нише или смежных областях.

YouTube
19 часов назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Надежда
 
22 года
4 года в сервисе
Была
17 часов назад
17 часов назад
Вадим
 
39 лет
3 дня в сервисе
Был
час назад
18 часов назад
Сергей
 
18 лет
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Был
16 часов назад
19 часов назад

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