Требуется сценарист для разработки интересного сценария для горизонтальных видео. Ищется специалист с опытом работы, который сможет создать увлекательный контент, соответствующий формату. Опыт в создании сценариев приветствуется.
Сценарист для детского youtube-канала
Требуется профессиональный сценарист для создания новых сценариев для детского youtube-канала. Ищем креативного специалиста с позитивным опытом работы в детской нише или смежных областях.
Заявки фрилансеров
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