Сценарист для горизонтальных видео

Ищем сценариста для создания интересного и сложного IT-квеста, ориентированного на системных администраторов и хакеров. Нужен специалист, который сможет проработать детали и включить технические аспекты, такие как идентификаторы транзакций и блокировки. Оплата высокая, работа возможна из любой страны.