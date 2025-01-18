Необходимы сценарии для 11-минутных видео на YouTube, посвященных маркетингу, продажам и лидогенерации. Требуется опыт написания сценариев для экспертных видео. Укажите цены и сроки выполнения.
Сценарист для марафона в нише ЗОЖ
Ищем сценариста на запуск в нише ЗОЖ для марафона на 21 день. Задачи включают участие в разработке общего плана прогрева, написание сценариев на день и для рилс, согласование сценария, координацию с экспертом и проверку контента. Портфолио и прайс просим присылать в лс.
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