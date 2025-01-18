Сценарист для марафона в нише ЗОЖ

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Закрыт2 заявки21 просмотр

Ищем сценариста на запуск в нише ЗОЖ для марафона на 21 день. Задачи включают участие в разработке общего плана прогрева, написание сценариев на день и для рилс, согласование сценария, координацию с экспертом и проверку контента. Портфолио и прайс просим присылать в лс.

3 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Кирилл
 
19 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Вера
 
34 года
3 года в сервисе
Была
8 дней назад
3 месяца назад

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