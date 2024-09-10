Сценарист для видео на YouTube

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Закрыт2 заявки23 просмотра

Я ищу сценариста для создания видео для YouTube.

Необходимы сценарии для длинных видео-уроков продолжительностью до 15-20 минут.

Всего требуется 4-5 продающих видео-урока.

Ниша будет связана с заработком на маркетплейсах и онлайн-бизнесом.

Очень важен опыт написания сценариев в этой области, а также умение встраивать продающие части в видео.

Прошу присылать свои кейсы, примеры сценариев и прайс.

YouTube
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Надежда
 
22 года
4 года в сервисе
Была
3 месяца назад
5 месяцев назад
Ситников
 
24 года
2 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
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