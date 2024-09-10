Требуется разработать сценарий для 20-минутного видео, посвященного футболу. Сценарий должен быть структурированным, интересным и охватывать ключевые аспекты футбольной темы. Ожидается креативный подход и внимание к деталям.
Сценарист для видео на YouTube
Я ищу сценариста для создания видео для YouTube.
Необходимы сценарии для длинных видео-уроков продолжительностью до 15-20 минут.
Всего требуется 4-5 продающих видео-урока.
Ниша будет связана с заработком на маркетплейсах и онлайн-бизнесом.
Очень важен опыт написания сценариев в этой области, а также умение встраивать продающие части в видео.
Прошу присылать свои кейсы, примеры сценариев и прайс.
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