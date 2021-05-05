Сценарист для Ютуб канала

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Закрытнет заявок254 просмотра

Здравствуйте! Я хочу найти внештатного сценариста на английском языке для любой темы, связанной со здоровьем, диетой, потерей веса, фитнесом, болезнями, любой мотивацией, чтобы YouTube давал хорошую и полезную информацию. Продолжительность от 3 до 5 минут и более. Длина не имеет значения.

Готов платить от 10 до 250 долларов.

4 года назад
guest_16220146948097
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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