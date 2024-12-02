Сценаристы для лайфстайл проектов

Требуется написать сценарий для видео о Карпатах с акцентом на природу, культуру и традиции. Сценарий должен быть увлекательным и информативным, с легким стилем и ноткой юмора. Необходимо подготовить текст на русском и украинском языках. Продолжительность видео ~30 минут, формат включает монолог и описания.