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Закрыт8 заявок211 просмотров

Доброго дня! Треба допомога стосовно встановлення Python розгорнути бібліотеки і запустити мій код, який був написаний на Python. Код берет  сигнал с телеграмма и встает в угоду на бинансе, ставит тейк и стоплос. Очень нужна помощь также с облачным сервером. Вставить код на облачный сервер.

PythonTelegramНастройка серверовПоиск ошибокТестирование программного обеспечения
2 месяца назад
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