Клиентское тестирование мобильного приложения

Мне не нужен подробный тест, в рамках работ, достаточно пройтись 1 раз с каждой версии приложение по продукту, и убедиться что нигде ничего не ломаеться, вам не нужно ознакамливаться с продуктом или что-то подобное, задача протестировать как обычный пользователь, без дополнительного погружения, и описать в нужно нам формате, не более.



Есть приложение, которое нужно протестировать , что конкретно требуеться



- Тестирование IOS

- Тестирование Android

- Заполнение багов или правок в TaskManager

- Отправка видео, теста приложения.

- тестирование займет до 3-х часов



Приложение для теста - https://www.figma.com/design/OnHd3jsIcX12ywmZVQm09R/DIMI-%7C-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82?node-id=3393-52329&t=GDbRd9t5ZAba9sEE-0