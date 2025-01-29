Необхідно оцінити додаток для Android. Завдання займе всього кілька хвилин. Для виконання потрібно мати телефон на базі Android. Деталі будуть надані в особистих повідомленнях.
Клиентское тестирование мобильного приложения
Мне не нужен подробный тест, в рамках работ, достаточно пройтись 1 раз с каждой версии приложение по продукту, и убедиться что нигде ничего не ломаеться, вам не нужно ознакамливаться с продуктом или что-то подобное, задача протестировать как обычный пользователь, без дополнительного погружения, и описать в нужно нам формате, не более.
Есть приложение, которое нужно протестировать , что конкретно требуеться
- Тестирование IOS
- Тестирование Android
- Заполнение багов или правок в TaskManager
- Отправка видео, теста приложения.
- тестирование займет до 3-х часов
Приложение для теста - https://www.figma.com/design/OnHd3jsIcX12ywmZVQm09R/DIMI-%7C-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82?node-id=3393-52329&t=GDbRd9t5ZAba9sEE-0
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