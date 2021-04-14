Написать комплект тестов для функционала

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование ПО
Закрытнет заявок194 просмотра

Сайт: https://fix-online.sbis.ru/

Подробное описание задачи

Написать комплект тестов для функционала, связанного с добавлением новых сотрудников (раздел «Сотрудники» в

меню слева, чтобы войти в раздел – нажмите два раза на пункт меню «Сотрудники»):

Должны быть затронуты: создание нового сотрудника, авторизация, поиск сотрудника, удаление.

Для каждого теста в комплекте должно быть понятно, что нужно сделать, что должно в итоге получиться и результат

текущего тестирования.

4 года назад
guest_16239518248063
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Тестирование приложения Оператора электронной очереди.

    Для помощи в проекте по разработке электронной очереди ищем тестировщика на не полную занятость, который сможет усилить нашу команду.Необходимые навыки опыт тестирования более одного годазнание httpумение тестировать API приложения без юзер интерфейсаумение работать с инструментами ...

    SQL
    Тестирование ПО2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Протестировать приложение на Mac

    $4

    Ищу тестировщика на Mac. Задача: Необходимо протестировать приложение "LeaderTask: Планер, Список дел". Нужно найти минимум 2 бага, повторить, зафиксировать это на видео и отправить мне. Оплата сдельная. В ...

    Тестирование ПО5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужны python программисты

    $800

    Мы ищем активных молодых людей готовы работать и развивать свои умения. В нашу команду нужны python программисты для написания тестовых вариантов программ. Это работа с запросами к сайтам, тестирование в selenium и подобное. Мы ...

    PythonSelenium
    Тестирование ПО44 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Тестирование приложения на смартфонах с iOS версии >= 12

    $1

    Требуется подключится к Testflight по приглашению - далее запускать новые приложения и кликать на кнопку первого уровня каждый раз при получении ссылки - в моей учетной записи будет отображаться информация по ошибкам. Оплата - ...

    iOS
    Тестирование ПО1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Тестировщик

    Суть задания – 1-Скачать и установить данное приложение (моя личная разработка хочу проверить ее работу на разных системах ПК!) 2-Запустить 3-Сделать скриншот и приложить его к заданию! ...

    Тестирование ПО1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад

  • Юзабилити тестирование мобильного приложения iOS

    Бриф для тестирования Usability тестированиеМобильное приложение для фитнес-пользователей (В2С), помогает заниматься самостоятельно физической активностью, эмулируя занятия с персональным тренером. Через камеру распознает движения, определяет ошибки в упражнениях, подсказывает в реальном времени, как улучшить технику. ...

    iOS
    Тестирование ПО2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Тестирование приложения Android, iOS

    Нужно протестировать приложение на платформах: Android, iOS Приблизительный срок тестирования - 1-2 дня. Требуется сделать простые ручные тесты и составить отчет в виде таблицы. Необходимо протестировать мобильное приложение по след. ...

    AndroidiOS
    Тестирование ПО17 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужна помощь в решении задачки на Python (азы)

    Нужна помощь в решении задачки на Python (азы). Очень желательно, чтобы исполнитель также мог описать свои действия - что он делал. Кто может помочь - пишите, пожалуйста, сразу стоимость Вашей работы. Спасибо.

    Python
    Тестирование ПО4 заявки
    Закрыт
    4 года назад