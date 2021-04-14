Здравствуйте! Требуется подключится к Testflight по приглашению и протестировать приложение на удобство использования. Требования к устройству смартфон IOS 13.0 или новее. ...
Написать комплект тестов для функционала
Сайт: https://fix-online.sbis.ru/
Подробное описание задачи
Написать комплект тестов для функционала, связанного с добавлением новых сотрудников (раздел «Сотрудники» в
меню слева, чтобы войти в раздел – нажмите два раза на пункт меню «Сотрудники»):
Должны быть затронуты: создание нового сотрудника, авторизация, поиск сотрудника, удаление.
Для каждого теста в комплекте должно быть понятно, что нужно сделать, что должно в итоге получиться и результат
текущего тестирования.
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