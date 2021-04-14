Сайт: https://fix-online.sbis.ru/

Подробное описание задачи

Написать комплект тестов для функционала, связанного с добавлением новых сотрудников (раздел «Сотрудники» в

меню слева, чтобы войти в раздел – нажмите два раза на пункт меню «Сотрудники»):

Должны быть затронуты: создание нового сотрудника, авторизация, поиск сотрудника, удаление.

Для каждого теста в комплекте должно быть понятно, что нужно сделать, что должно в итоге получиться и результат

текущего тестирования.