Нужно разово протестировать приложение по доставке цветов. Провести бе

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование ПО
Закрыт2 заявки5 просмотров

Нужно разово протестировать приложение по доставке цветов. Провести бета тестирование программы, выявить недочёты и оценить качество интерфейса, уровень оптимизации и выявить баги/ошибки в программе. Ничего сложного, справится даже ребёнок. Жду в личных сообщениях.

Тестирование приложений
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Prokotiev123
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