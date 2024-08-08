Ищем iOS тестировщиков для тестирования приложения EasyLearn. Необходимо войти в аккаунт Apple ID, скачать приложение и провести тестирование до 30 минут. Оплата: 15$ за час тестирования, 5$ за минорный баг и 10$ за мажорный. Возможность дальнейшего сотрудничества по договору после испытательного срока.