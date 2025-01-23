Оцінити додаток (телефон Android)

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование ПО
Закрыт20 заявок164 просмотра

Для виконання завдання необхідний телефон Android. Виконання завдання займе буквально пару хвилин. Усі деталі надам в особистих повідомленнях.

Тестирование приложений
3 месяца назад
marta_stepanets
Марта 
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