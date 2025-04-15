Необходима помощь с составлением отчета по программе. Задача изложена четко и доступно. Часовая ставка составляет 1500 руб. Для получения подробной информации обращайтесь в личные сообщения.
Оцінити мобільний додаток (iPhone)
Необхідно оцінити мобільний додаток для iPhone. Завдання займає кілька хвилин і вимагає наявності телефону на базі iOS. Деталі будуть надані в особистих повідомленнях.
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