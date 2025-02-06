Работа с Apple Intelligence

$85
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование ПО
Открытнет заявок10 просмотров

Требуются тестировщики для проверки приложения с Apple Intelligence! (Оплата 20-35$ за тест)

Задача:

- Установить наше приложение

- Проверить совместимость с AI (Голосовые команды, интеграция с Siri)

- Заполнить отчет (Скрины, видео)

Требования:

- Iphone 11 и новее, Mac

- AI на вашем устройстве (Если нету, установим за 5 минут)

Тестирование приложений
19 часов назад
Игнат
 
30 лет
день в сервисе
Был
4 часа назад

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Нет заявок фрилансеров