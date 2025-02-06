Необходимо протестировать приложение, обращая внимание на проблемы, связанные с нагревом устройства при зарядке. Следуйте предоставленным инструкциям для выявления багов и недочетов. Ожидается детальный отчет о найденных проблемах.
Работа с Apple Intelligence
Требуются тестировщики для проверки приложения с Apple Intelligence! (Оплата 20-35$ за тест)
Задача:
- Установить наше приложение
- Проверить совместимость с AI (Голосовые команды, интеграция с Siri)
- Заполнить отчет (Скрины, видео)
Требования:
- Iphone 11 и новее, Mac
- AI на вашем устройстве (Если нету, установим за 5 минут)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $70Тестирование ПО1 заявкаЗакрыт4 дня назад
- $500
Требуется провести функциональное и нефункциональное тестирование приложений, включая проверку производительности, безопасности и удобства использования. Необходимо проанализировать результаты и передать их разработчикам для исправления ошибок.Тестирование ПО5 заявокОткрыт10 дней назад
- $150
Ищется профессионал для загрузки готового андроид проекта в маркет Google Play. Необходим опыт в тестировании и успешной публикации приложений. Проект уже неоднократно отправлялся, но требуется качественное тестирование для одобрения. Возможна долгосрочная работа по публикации в будущие месяцы.Тестирование ПО3 заявкиОткрыт11 дней назад
- $500
Необходимо провести функциональное и нефункциональное тестирование приложений, включая проверку производительности, безопасности и удобства использования. Важно проанализировать полученные результаты и передать их разработчикам для исправления выявленных ошибок.Закрыт10 дней назад
- $2
Необхідно оцінити мобільний додаток для iPhone. Завдання займає кілька хвилин і вимагає наявності телефону на базі iOS. Деталі будуть надані в особистих повідомленнях.Тестирование ПО19 заявокЗакрытмесяц назад
Необходима помощь с составлением отчета по программе. Задача изложена четко и доступно. Часовая ставка составляет 1500 руб. Для получения подробной информации обращайтесь в личные сообщения.Закрыт22 дня назад
- $25
Необходимо провести разовое тестирование приложения по доставке цветов. Оцените интерфейс, оптимизацию и выявите баги/ошибки. Задача подходит для всех уровней специалистов.Закрыт2 месяца назад
- $3
Необходимо протестировать мобильное приложение для ментального здоровья, включающее голосового ИИ-психолога. Обратите внимание на баги, визуальные недоработки и логику работы. Вы должны протестировать все экраны, включая функции звонка с ИИ и практики из персонального плана. Включите звук устройства и оцените стабильность работы приложения.Тестирование ПО15 заявокЗакрытмесяц назад
Потрібна допомога у тестуванні Python коду, який отримує сигнал з Telegram та виконує угоди на Binance. Необхідно також налаштувати код на облачному сервері. Очікується підтримка у встановленні бібліотек та запуску коду.Тестирование ПО8 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $3
Необходимо провести тестирование функционала веб-приложения с целью выявления ошибок. Ожидается детальный анализ всех функций и предоставление отчетности по найденным дефектам.Тестирование ПО1 заявкаЗакрыт2 месяца назад