Ищется профессионал для загрузки готового андроид проекта в маркет Google Play. Необходим опыт в тестировании и успешной публикации приложений. Проект уже неоднократно отправлялся, но требуется качественное тестирование для одобрения. Возможна долгосрочная работа по публикации в будущие месяцы.