Тестирование мобильной игры на ios

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование ПО
Закрыт6 заявок200 просмотров

1. Функциональность
Проверка базовых функций игры: работают ли кнопки, корректно ли запускается игра, сохраняется ли прогресс.
Тестирование основных игровых механик (движение персонажей, взаимодействие с объектами и т.д.).
Поиск багов, которые нарушают игровой процесс.
2. Пользовательский интерфейс (UI) и опыт (UX)
Удобство навигации по меню и интерфейсу.
Читаемость текста и качество графики на разных устройствах (разрешение экрана).
Комфорт и простота управления для целевой аудитории.
3. Производительность
Скорость загрузки уровней и элементов интерфейса.
Отсутствие лагов, падений FPS и вылетов на различных устройствах.
Оптимизация игры под слабые устройства и различные версии операционных систем.
4. Совместимость
Проверка игры на разных устройствах (Android/iOS, модели с разными экранами и характеристиками).
Тестирование на разных версиях операционных систем.
Выявление проблем с интеграцией сторонних сервисов (реклама, покупки в приложении).
5. Социальные и сетевые функции
Тестирование мультиплеера (если есть): стабильность соединения, задержки.
Проверка работы функций авторизации (через социальные сети или учетные записи).
Корректная работа системы рейтингов, чатов, взаимодействия с друзьями.

iOSТестирование приложений
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guest_1732053930123
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