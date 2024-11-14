Ищем iOS тестировщиков для тестирования приложения EasyLearn. Необходимо войти в аккаунт Apple ID, скачать приложение и провести тестирование до 30 минут. Оплата: 15$ за час тестирования, 5$ за минорный баг и 10$ за мажорный. Возможность дальнейшего сотрудничества по договору после испытательного срока.
Тестирование мобильной игры на ios
1. Функциональность
Проверка базовых функций игры: работают ли кнопки, корректно ли запускается игра, сохраняется ли прогресс.
Тестирование основных игровых механик (движение персонажей, взаимодействие с объектами и т.д.).
Поиск багов, которые нарушают игровой процесс.
2. Пользовательский интерфейс (UI) и опыт (UX)
Удобство навигации по меню и интерфейсу.
Читаемость текста и качество графики на разных устройствах (разрешение экрана).
Комфорт и простота управления для целевой аудитории.
3. Производительность
Скорость загрузки уровней и элементов интерфейса.
Отсутствие лагов, падений FPS и вылетов на различных устройствах.
Оптимизация игры под слабые устройства и различные версии операционных систем.
4. Совместимость
Проверка игры на разных устройствах (Android/iOS, модели с разными экранами и характеристиками).
Тестирование на разных версиях операционных систем.
Выявление проблем с интеграцией сторонних сервисов (реклама, покупки в приложении).
5. Социальные и сетевые функции
Тестирование мультиплеера (если есть): стабильность соединения, задержки.
Проверка работы функций авторизации (через социальные сети или учетные записи).
Корректная работа системы рейтингов, чатов, взаимодействия с друзьями.
Заявки фрилансеров
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