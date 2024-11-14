Тестирование мобильной игры на ios

1. Функциональность

Проверка базовых функций игры: работают ли кнопки, корректно ли запускается игра, сохраняется ли прогресс.

Тестирование основных игровых механик (движение персонажей, взаимодействие с объектами и т.д.).

Поиск багов, которые нарушают игровой процесс.

2. Пользовательский интерфейс (UI) и опыт (UX)

Удобство навигации по меню и интерфейсу.

Читаемость текста и качество графики на разных устройствах (разрешение экрана).

Комфорт и простота управления для целевой аудитории.

3. Производительность

Скорость загрузки уровней и элементов интерфейса.

Отсутствие лагов, падений FPS и вылетов на различных устройствах.

Оптимизация игры под слабые устройства и различные версии операционных систем.

4. Совместимость

Проверка игры на разных устройствах (Android/iOS, модели с разными экранами и характеристиками).

Тестирование на разных версиях операционных систем.

Выявление проблем с интеграцией сторонних сервисов (реклама, покупки в приложении).

5. Социальные и сетевые функции

Тестирование мультиплеера (если есть): стабильность соединения, задержки.

Проверка работы функций авторизации (через социальные сети или учетные записи).

Корректная работа системы рейтингов, чатов, взаимодействия с друзьями.