Тестирования приложения

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование ПО
Открыт1 заявка34 просмотра

Необходимо провести функциональное и нефункциональное тестирование приложений, включая проверку производительности, безопасности и удобства использования. Важно проанализировать полученные результаты и передать их разработчикам для исправления выявленных ошибок.

AndroidТестирование приложенийТестирование программного обеспечения
21 час назад
Анна
5 дней в сервисе
Была
3 часа назад

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Назар
 
33 года
3 года в сервисе
Был
43 минуты назад
4 отзыва(-1)
21 час назад