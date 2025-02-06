Тестування веб додатку

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование ПО
Закрыт1 заявка250 просмотров

Необхідно протестувати функціонал до веб додатоку, виявити помилки

Тестирование приложений
2 месяца назад
guest_1741611478783
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Максим
 
37 лет
4 года в сервисе
Был
10 дней назад
месяц назад