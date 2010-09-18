Требуется тестер в команду

Требования: - Отличные знания операционных систем Windows XP и Vista - Хорошее знание английского языка - Хорошее знание одного из языков: Delphi, C++ или C# - Базовые знания PHP и JavaScript - Постоянный высокоскоростной доступ к Интернет - Рабочий компьютер должен ...
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В компанию RDM-software group требуется тестер в подразделение Qualtiy Assurance.
Задачи : тестирование веб-приложений : поисковик, веб-роботы.
Требуемые знания :
PHP, MySQL, Linux на уровне администратора, Windows.
Желателен опыт тестирования.
Полная занятость. Совмещение не допускается.
Организационные требования : наличие телефона, скайпа с голосом, ICQ, ответственность и увлеченность, стремление самообучаться и повышать профессиональный уровень. Не пропадать без предупреждения (это карается очень жестко).
Если вы имеете вышеперечисленные знания, но не умеете тестировать, то мы готовы взять вас Junior тестером и научить.
Зарплата определяется индивидуально по результатам собеседования и составляет от $500 до $1200/месяц.
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