Требуется тестер в команду

В компанию RDM-software group требуется тестер в подразделение Qualtiy Assurance.

Задачи : тестирование веб-приложений : поисковик, веб-роботы.

Требуемые знания :

PHP, MySQL, Linux на уровне администратора, Windows.

Желателен опыт тестирования.

Полная занятость. Совмещение не допускается.

Организационные требования : наличие телефона, скайпа с голосом, ICQ, ответственность и увлеченность, стремление самообучаться и повышать профессиональный уровень. Не пропадать без предупреждения (это карается очень жестко).

Если вы имеете вышеперечисленные знания, но не умеете тестировать, то мы готовы взять вас Junior тестером и научить.

Зарплата определяется индивидуально по результатам собеседования и составляет от $500 до $1200/месяц.