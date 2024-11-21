Установка приложения

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование ПО
Закрыт5 заявок197 просмотров

Установка приложения

!Только для IOS!

Следует скачать приложение VPN Satoshi, зайти на наш аккаунт и войти с него в приложение, после этого подождать 10-15 минут и отправить скрин того во сколько вошли в аккаунт и такой же скрин через 10-15 минут

iOS
5 месяцев назад
guest_1732108521927
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
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