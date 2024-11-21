Установка приложения

!Только для IOS!

Следует скачать приложение VPN Satoshi, зайти на наш аккаунт и войти с него в приложение, после этого подождать 10-15 минут и отправить скрин того во сколько вошли в аккаунт и такой же скрин через 10-15 минут