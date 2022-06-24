Представим, что Вам был временно предоставлен доступ до веб-сервиса в изолированной корпоративной сети через веб-приложение,

которое на данный момент доступно по адресу https://reqres.in

Требуется сконфигурировать mock-сервис с помощью WireMock для следующих REST-запросов с https://reqres.in

1. GET SINGLE USER

2. POST CREATE

Предлагается решение через jar-standalone, через подключаемую java-библиотеку делать не обязательно, но так же можно, если будет обоснование, почему выбран именно этот путь и в чём его преимущество.

Как результат выполнения задания прислать:

1. Ответ на вопрос: какие возможности по тестированию и преимущества предоставит навыки разработки/конфигурирования мок-сервисов?

2. Небольшой перечень тестовых сценариев/испытаний (с пояснениями), которые возможно провести c помощью полученного инструмента в контексте данного задания.

3. Снимок экрана Postman с request/response к мок-сервису и параметрами запуска wiremock локально.

4. Postman-коллекцию с json-запросами конфигурирования WireMock и тестовыми запросами

5. Бонусное задание №1: Реализовать динамически изменяющиеся ответы мок-сервисов (т.е. на каждый запрос должны приходит разные данные, например, в поле id и createdAt).

6. Бонусное задание №2: Реализовать динамически изменяющиеся ответы мок-сервисов через механизм сценариев ответов.