Необходимо создать проект с одним тестом на Selenide/Selenium. Требуется завести учетную запись на Bitbucket и настроить пайплайн для запуска теста с использованием Java, Gradle, JUnit5 и Docker. Основной стек технологий: java, gradle, junit5, selenide, docker, Bitbucket pipeline.
Задание «Mock-сервисы»
Представим, что Вам был временно предоставлен доступ до веб-сервиса в изолированной корпоративной сети через веб-приложение,
которое на данный момент доступно по адресу https://reqres.in
Требуется сконфигурировать mock-сервис с помощью WireMock для следующих REST-запросов с https://reqres.in
1. GET SINGLE USER
2. POST CREATE
Предлагается решение через jar-standalone, через подключаемую java-библиотеку делать не обязательно, но так же можно, если будет обоснование, почему выбран именно этот путь и в чём его преимущество.
Как результат выполнения задания прислать:
1. Ответ на вопрос: какие возможности по тестированию и преимущества предоставит навыки разработки/конфигурирования мок-сервисов?
2. Небольшой перечень тестовых сценариев/испытаний (с пояснениями), которые возможно провести c помощью полученного инструмента в контексте данного задания.
3. Снимок экрана Postman с request/response к мок-сервису и параметрами запуска wiremock локально.
4. Postman-коллекцию с json-запросами конфигурирования WireMock и тестовыми запросами
5. Бонусное задание №1: Реализовать динамически изменяющиеся ответы мок-сервисов (т.е. на каждый запрос должны приходит разные данные, например, в поле id и createdAt).
6. Бонусное задание №2: Реализовать динамически изменяющиеся ответы мок-сервисов через механизм сценариев ответов.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $30Тестирование ПО1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $30
Требуется найти сервис для приема смс от Золотой Короны (koronapay). Стоимость смс не должна превышать 10 рублей без абонентской платы. Важно, чтобы сервис работал с Золотой Короной. Необходимо подтвердить работоспособность сервиса для регистрации через приложение.Тестирование ПО1 заявкаЗакрыт3 года назад
Разработать урок по нагрузочному тестированию для начинающих тестировщиков. Формат урока: видео и текст, с заданиями. Основное внимание уделить Jmeter: установка, настройка потоков и анализаторов, создание скриптов. Включить основные вопросы для собеседований. Опыт работы в нагрузочном тестировании приветствуется.Тестирование ПОнет заявокЗакрыт3 года назад
- $2
Необходимо протестировать телеграм-бота с 50 участниками: 40 мужчин и 10 женщин от 30 лет. Участники должны пройти несколько шагов в боте, дойти до этапа оплаты, но не оплачивать. После теста требуется заполнение анкеты в гугл-форме. Оплата за тест - 150 рублей на карту. Тест считается завершенным после отправки анкеты.Тестирование ПО20 заявокЗакрыт3 года назад
- $15
Требуются QA тестировщики из России и Украины для тестирования платежной функциональности приложения Send Nomad. Задача включает перевод средств на другую карту с последующим скриншотом результата. Тестирование осуществляется на веб-версии приложения с использованием системы Mercuryo. Оплата за тестирование (30$) будет произведена.Тестирование ПО12 заявокЗакрыт3 года назад
Наша компания ищет специалиста для выполнения задач по безопасности сайта. Необходимо провести проверку уязвимостей серверных компонентов, анализ фаервола, защиту от DDoS атак и ботов, а также тестирование на наличие XSS и CSRF уязвимостей. Укажите стоимость и сроки выполнения работы.Тестирование ПО2 заявкиЗакрыт3 года назад
Ищем тестировщиков для проверки приложения, предназначенного для покупателей с паролями доступа. Необходимо протестировать все возможные пути регистрации и открытия контента, включая корректность работы страниц и обработку ошибок. Учитывайте различные сценарии, такие как ввод неправильного пароля и забытые данные для входа.Тестирование ПО22 заявкиЗакрыт3 года назад
- $250
Требуется эксперт по интеграционному тестированию JSON с использованием codeception и webception. Задача включает настройку окружения, подключение к S3 для загрузки и обработки файлов, а также выполнение математических операций. Результаты должны отображаться в webception. Необходимы навыки PHP для математических расчетов и опыт работы с Docker.Тестирование ПО2 заявкиЗакрыт3 года назад
- $10
Необходимо протестировать API, используя Postman или аналогичный инструмент. Напишите тест-кейсы, где каждый тест-кейс соответствует одному запросу. При отправке задания прикрепите коллекцию запросов.Тестирование ПО1 исполнительЗавершен3 года назад
Ищется разработчик ПО для тестирования в проекте интеграции контрольно-кассовой техники. Работа может выполняться индивидуально или в команде. Ожидаемая продолжительность проекта составляет от 1 до 3 месяцев, с возможностью доработки после завершения. Условия оплаты обсуждаемые, возможен фиксированный или почасовой тариф.Тестирование ПОнет заявокЗакрыт3 года назад