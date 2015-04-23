Адаптация сайта под мобильные устройства. Удобство, скорость, ошибки.

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт8 заявок207 просмотров

Здравствуйте!

Объект: сайт http://www.alliance.ua/

Задачи:

1. провести комплекс работ по адаптации данного сайта к работе с мобильными устройствами https://goo.gl/Xiw87W . Результат - положительная выдача теста.

2. выполнить рекомендации и улучшить показатели: "Скорость загрузки"/"Удобство пользователей"

https://goo.gl/TXZlmE . Результат - положительная выдача теста.

3. проверить на валидность кода - устранить ошибки.

Безопасная сделка.

Интересуют выполненные вами работы в этом направлении.

Прошу сообщить условия по срокам и стоимости работ.

Спасибо.

10 лет назад
Leadmark
53 года
11 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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