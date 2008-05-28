Анализ юзабилити сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Завершен5 заявок250 просмотров

Нужно сделать грамотный анализ сайта по пунктам:

Юзабилити анализ.

1. Удобство и полнота навигационных элементов;

2. Организация структуры сайта, легкость перемещения между страницами;

3. Актуальность информации, удовлетворение запросов целевой аудитории;

4. Простота осуществления поиска и заказа товаров и/или услуг.

Технический анализ сайта:

1. Анализ программного обеспечения сайта на предмет универсальности,

масштабируемости и надежности функционирования;

2. Анализ средств управления содержимым сайта, анализ админки;

3. Анализ элементов взаимодействия с пользователем (шаблоны, верстка);

4. Корректное отображение сайта в различных браузерах при различных

настройках экрана;

5. Быстрота доступа к сайту, скорость загрузки отдельных страниц.

претендентам нужно представить список выполненных подобных работ, с образцами итогов работ.

17 лет назад
pioneris
51 год
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

pandora666
Евгений 
63 года
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
5 отзывов
17 лет назад
Очень оперативно и грамотно сделан анализ! Если б все так работали, давно наступил бы коммунизм! Спасибо!!!
Адекватный заказчик. Рекомендую.Вежливый и понимающий.

Заявки фрилансеров

pandora666
Евгений 
63 года
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
5 отзывов
17 лет назад