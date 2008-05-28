Анализ юзабилити сайта

Сайт на движке ДЛЕ - http://postironic.org/, меняю хостинг, потому что стал создавать большую нагрузку. Нагрузка идет с иностранных сайтов. На сайте был установлен скрипт рейтинга сайтов, в нем регались др. сайты, и с этого рейтинга ...