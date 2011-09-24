Аудит сайта

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Закрыт11 заявок191 просмотр

Здравствуйте, нужно выполнить полный анализ сайта на соответствие ПС Яндекс сейчас: анализ контента на плотноность ключей, проверить нет ли у страниц дублей и прочее что может тормозить продвижению сайта и не дай бог наложению фильтров.

сам сайт: http://dominomebel.ru

14 лет назад
Jeep187
42 года
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров