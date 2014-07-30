Надо создать ТЗ и юзабилити

Приветствую. не знаю даже к какому специалистам обратится.

У нас в регионе есть портал, где платно размещают объявлении о разных темах (в основном для организации праздников: фото/видео/ведущие и т.д.) + там еще размещают платные баннера.

Хочется что то т.п. создать и раскручивать. Но не хочется копировать этот сайт, а придумывать другую структуру - не могу.

Ищу грамотного специалиста, который сможет четко составить проект, придумывать все ходы, чтоб пользователям было удобно пользоваться сайтом.

Сайт, о котором говорю - дам уже при личном общения, если конечно будет адекватное предложение со стороны специалиста.

Оплата - договорная.