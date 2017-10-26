Нагрузочное тестирование сайта.

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Закрыт1 заявка217 просмотров
  • Тестирование производительности веб-сайта за счет увеличения объема данных в базе данных (объёмное тестирование).
2. Тестирование поведения сайта при непрерывной дополнительной нагрузке (тестирование на выносливость). 

 Прошу указывать цену, софт. 

8 лет назад
Patron2001
Ростислав 
58 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров