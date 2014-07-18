Найти и удалить вредоносный код

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Закрыт9 заявок252 просмотра

Яндекс ругается на наличие вредоносного кода на сайте.

Его сообщение:

"В настоящее время при заходе на сайт через браузер Opera Mobile происходит перенаправление на вредоносную цель pda.qwertysoft.biz .

Обращаю Ваше внимание, что источник заражения находится на серверной стороне, а не на страницах сайта, для которых наблюдается редирект, поэтому я не могу указать на конкретный зараженный файл."

11 лет назад
demjan72
Дмитрий 
53 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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