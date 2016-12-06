Найти уязвимость на сайте

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Закрыт5 заявок308 просмотров

Здравствуйте. У меня есть сайт, стоит на DLE. Скоро будем выходить на рынок и могут появиться недоброжелатели, необходимо проверить все ОТ и ДО в плане уязвимостей в движке DLE

Возможно даже существует популярный список уязвимостей этого движка, я их не знаю, а знающий быстро все проверит

DLE
8 лет назад
vasil_novikov90
Василий 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
2 отзыва

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Нет заявок фрилансеров