Необходимо сделать аудит сайта.

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт4 заявки242 просмотра

Необходимо сделать аудит сайта. И поправить. Сделать перелинковку, оформить красиво и удобно страницы. Ну в общем привести его в порядок. https://proff-grup.ru (Движок MODX)

MODX
6 лет назад
stanislav02
Станислав 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров