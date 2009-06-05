Доброе время суток! Есть у меня несколько скриптов их нужно загрузить на мой сервис и протестировать(кто не умеет тестировать просто загрузить), скрипты вышлю исполнителю Контакты icq: 558-798-426 ...
Независимое тестирование сайта
Необходимо выполнить тестирование сайта на usability и соответствие выполненного техническому заданию.
Результат нужно предоставить в виде текстового файла с описанием отмеченных недостатков
Сайт находиться на временном хосте http://77.47.184.159/Test.Frontend/
Проверка сайта на уязвимость не входит в данное задание.
Прошу обратить внимание, что сайт на английском языке.
Отчет нужен на русском.
Тестер должен иметь соответствующий опыт. Наличие сертификатов приветствуется.
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