Независимое тестирование сайта

  1. Биржа фриланса
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Закрыт13 заявок528 просмотров

Необходимо выполнить тестирование сайта на usability и соответствие выполненного техническому заданию.

Результат нужно предоставить в виде текстового файла с описанием отмеченных недостатков

Сайт находиться на временном хосте http://77.47.184.159/Test.Frontend/

Проверка сайта на уязвимость не входит в данное задание.

Прошу обратить внимание, что сайт на английском языке.

Отчет нужен на русском.

Тестер должен иметь соответствующий опыт. Наличие сертификатов приветствуется.

16 лет назад
onoyko
Павел 
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mailfox
Андрей 
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L-7
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16 лет в сервисе
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8 отзывов
16 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

mailfox
Андрей 
46 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва(-1)
16 лет назад
L-7
36 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
8 отзывов
16 лет назад