Нужна помощь с хостингом.Убрать нагрузки на сервер

Тестирование сайтовЗавершен3 заявки159 просмотров
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Хостинг timeweb.ru

аккаунт оказывает чрезмерную нагрузку на сервер.

Информацию по нагрузке за прошедшие дни и ограничения тарифных планов Вы можете посмотреть в панели управления.

9 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
237 отзывов(-4)
Выбранный исполнитель
fastit
Сергей 
28 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$6
1 день
Спасибо огромное! Сергей решил сложную проблему с нагрузкой на сервак! Добро пожаловать в команду!
Очень хороший заказчик, всегда на связи и оплата во время. С уважением, Сергей!
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