Необходимо произвести тестирование сайта House-projects.ru на наличие ошибок. Интересны любые ошибки, которые видны простому пользователю, такие как: не открывается картинка, не работает ссылка и т.п. В конечном варианте хотелось ...
Нужно почистить сайт от вирусов.
Собственно как называется так и есть - Нужно почистить сайт от вирусов.
называйте сроки и цену. очень желателен опыт в подобном деле.
файлы сайта - fermata-mebel.ru/www.zip
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