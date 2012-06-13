Нужно почистить сайт от вирусов.

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт7 заявок184 просмотра

Собственно как называется так и есть - Нужно почистить сайт от вирусов.

называйте сроки и цену. очень желателен опыт в подобном деле.

файлы сайта - fermata-mebel.ru/www.zip

13 лет назад
dubakok
Кирил 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров