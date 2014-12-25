Определить юзабилити сайта.

Моему блогу 1 год и 2 месяца. Первые девять месяцев и регулярно по 3 раза в неделю публиковала статьи, но посещаемость росла очень медленно, достигнув к лету в среднем 15 человек в день. Летом я отдыхала, да и в принципе с тех пор редко публикую новые статьи, однако блог сам по себе вдруг начал раскручиваться, причём довольно быстро. Где-то месяца за 3-4 с 15-20 человек в день посещаемость выросла до 100 с лишним! А количество посещений за месяц приблизилось к 2900! И вдруг без малейших видимых причин количество посещений упало в 5 раз. Такое ощущение, что мой сайт за что-то наказан. При этом я не ощущаю за собой вины. Знакомые сказали мне, что это Яндекс иногда так проверяет сайты на накрутку и надо просто подождать. Я подождала полторы недели, затем написала в техподдержку Яндекса. Мне ответили, что в отношении моего сайта никаких действий не предпринималось. Хотелось бы знать причину таких колебаний трафика для того, чтобы вовремя принять меры, если что-то не так с технической стороны, где я не чувствую себя сильной. Контент у меня на 100% уникальный, по крайней мере был таковым на момент публикации. Процентов на 90 содержание сайта – плод личного опыта. Я осознаю, что тематика достаточно узкая, однако для этой узкой аудитории информация очень актуальная. Параллельно с созданием блога я прошла 2 курса: по созданию блога и по его оптимизации, поэтому надеюсь, что особо грубых ошибок быть не должно. И тем не менее… Если вы согласитесь позаниматься моей проблемой, я добавлю некоторые подробности. Сообщите, пожалуйста, о своей готовности начать работу и приблизительной её стоимости.

С уважением, Татьяна.